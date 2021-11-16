Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, вернется ли в «Спартак».

«Вернулся бы в «Спартак» без Федуна? Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днем», – заявил Карпин Sport24.

Главный тренер сборной России заявил, что «Ростов», который он тренировал до заключения контракта с РФС, стал для него родным. Ему очень нравилось там работать. Карпин сказал, что для него личный комфорт сейчас важнее попадания в историю.

Валерий Карпин работал главным тренером московского «Спартака» с 2009 по 2014 год.

В «Ростове» специалист работал с 2017 по 2021 год. Сразу после разрыва контракта с командой РПЛ, Карпин возглавил сборную России. Это произошло в июле 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда заняла второе место в группе H, уступив Хорватии, и вышла в стыковые матчи.