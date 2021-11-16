Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.

«Обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала. Но, что касается противостояния американских мальчиков с российскими девочками, это, наверное, очень фантастическое пожелание», – заявил Коган на пресс-конференции, которая была посвящена этапу Гран-при в Сочи.

Генеральный директор ФФККР добавил, что организаторы Кубка прорабатывают разные подходы к проведению турнира. Коган заявил, что в любом случае будет интересно. Точно, не скучнее, чем в прошлом году.

Турнир в последний раз проводился с 5 по 7 февраля 2021 года в Москве. Велся раздельный зачет – прыжковый турнир и командные соревнования. Капитанами команд были Алина Загитова и Евгения Медведева. Выиграла команда Загитовой.