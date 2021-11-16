Футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с голкипером Антоном Шуниным.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо». Прошлое соглашение истекает летом 2022 года.

Антон Шунин – воспитанник академии «Динамо». Первый матч в составе бело-голубых голкипер провел в 2007 году. С тех пор вратарь сыграл за команду 305 официальных матчей. Шунин не пропустил ни одного мяча в 114 играх. Из них 97 идут в зачет Клуба Льва Яшина.

В текущем сезоне Антон вышел на поле в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Он пропустил 15 голов и трижды сохранил ворота в неприкосновенности.

«Динамо» после 14 туров идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает от лидера – «Зенита», на четыре балла.