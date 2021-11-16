По инсайдерской информации, итальянский тренер Паоло Ванолли в ближайшее время может возглавить «Спартак».

Инсайдер Николо Скира сообщает, что переговоры 49-летнего тренера с московским клубом находятся в продвинутой стадии.

Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» обсудит с агентом главного тренера команды Руя Витории разрыв контракта после паузы на матчи сборных.

Португальский специалист работает с футболистами «Спартака» с моя 2021 года. Клуб заключал соглашение с Виторией до 2023 года.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков в 14 матчах.