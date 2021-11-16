Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Вот так будет выглядеть Fan ID. который получат болельщики в Петербурге. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о введении системы идентификации болельщиков (Fan ID). Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает создание базы всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное мероприятие. В первую очередь систему внедрят в чемпионата России по футболу.

В Госдуме подчеркнули, что система позволит обеспечить безопасность государства, сохранит безопасность и порядок.

На внедрение системы обещают выделить 773 млн рублей.

Fan ID – персонифицированная карта зрителя спортивных мероприятий. Ранее система использовалась во время Кубка конфедерации 2017 года в Москве и чемпионата мира 2018 года, который также прошел в России. Паспорт болельщика тогда должны были оформить все зрители, которые купили билет на игру.