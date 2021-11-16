Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о составе женской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

«Куклина очень надежна, вопросов нет. Миронова – вопросов тоже нет. За Кристину Резцову я очень рад, я в нее очень верю. Васнецова выполнила критерии отбора, хотя это все равно некий аванс. Как и для Казакевич», – заявил Губерниев РИА Новости Спорт.

Комментатор добавил, что у Ульяны Нигматуллиной получилось скомканное межсезонье, но не стоит сомневаться в ее классе.

Губерниев высказался и о составе на Кубок IBU. Он считает, что эти биатлонисты из этого списка достойны выступать на основную команду сборной России. Он надеется, что между командами будет проходить ротация биатлонистов.

Первая гонка Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде 27 ноября.

Кубок IBU стартует 23 декабря.