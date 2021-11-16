Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 17 ноября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч с «Локомотивом» – первый для СКА после перерыва, связанного с финским этапом Еврохоккейтура. Подопечные Валерия Брагина упустили лидерство на Западе. Команда идет на втором месте, набрав 39 очков в 27 играх. СКА отстает от «Йокерита» на один балл из-за трех поражений подряд. Команда проиграла «Металлургу» (2:3 Б), «Спартаку» (1:2 ОТ) и ЦСКА (0:4).

«Локомотив» идет на шестом месте в конференции. Команда из Ярославля набрала 33 очка в 28 матчах. Железнодорожники уже сыграли первый матч после перерыва Они обыграли минское «Динамо» с крупным счетом (7:3).

СКА выглядит фаворитом матча, но «Локомотив» явно не собирается уступать два очка.