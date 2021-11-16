Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил травму в матче против сборной Хорватии (0:1). Он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Медицинский штаб «Спартака» обещает возвращение Зобнина в строй через три недели.

В текущем сезоне Зобнин сыграл 11 матчей за «Спартак». Он забил два гола.

20 ноября красно-белые сыграют с «Краснодаром». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место и поборется за право выхода в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре в стыковых матчах. Первый соперник национальной команды будет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.