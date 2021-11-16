Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова дала короткое интервью двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову в рамках челленджа «90 секунд».

Щербакова ответила на ряд вопросов. Она назвала любимой страной для выступлений Японию, любимым местом в Москве Дворец спорта «Хрустальный», а гордится девушка больше всего медалью чемпионата мира.

Анна поделилась и главным страхом в своей жизни. Она боится насекомых и «всякую водную живность».

Щербакова назвала иконой стиля своего тренера Этери Тутберидзе.

Также девушка рассказала, что планирует посмотреть сериал «Игру в кальмара»,одинаково любит собак и кошек, любит сырники на завтрак и считает, что лучше всего вкладывать деньги в акции.