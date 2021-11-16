Комментатор Андрей Шестаков высказался об усилении состава московского СКА форвардом сборной Финляндии Лео Комаровым и разрывом контракта с канадцем Линденом Веем. Слова эксперта приводит «Петербургский дневник».

Комаров несколько лет играл за московское «Динамо». Он выиграл с командой Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах. В 2014 году форвард уехал в НХЛ. Он выступал за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Шестаков считает, что 34-летний форвард может быть полезен СКА, несмотря на солидный, по хоккейным меркам, возраст. Комментатор заявил, что Комаров хорошо ведет силовую борьбу, скорее всего его будут использовать в третьем или четвертом звене.

«Комаров наверняка будет полезен команде в матчах плей-офф», – заявил Шестаков.

Комментатор добавил, что Лео не будет считаться легионером в КХЛ. У него есть российское гражданство. У СКА не будет проблем с лимитом.

Шестаков считает, что расставание с Линденом Веем оправдано. Команда решила проблему с лимитом на иностранных хоккеистов, позволив больше играть вратарю Ларсу Юханссону. К тому же, Линден в последнее время играл неэффективно, но получал большую зарплату.

17 ноября СКА сыграет с ярославским «Локомотивом» в КХЛ.