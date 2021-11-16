Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю получил визу в Россию для выступления на этапе Гран-при Rostelecom Cup. Соревнования пройдут в Сочи.

Информацию сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Ханю не выступал на этапе Гран-при в Японии. Он получил травму голеностопа. В финал Гран-при олимпийский чемпион уже не попадает, так как не выступил на двух этапах.

«Пока Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил, мы ждем его в Сочи», – заявил Коган.

Гендиректор ФФККР добавил, что не все спортсмены примут участие в этапе Гран-при в Сочи. Кто то снимается из-за травмы, у части фигуристов возникли проблемы с оформлением визы.

Этап Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября в Сочи.