Российская фигуристка Софья Муравьева, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», рассказала о своем отношении к четверным прыжкам.

«Ультра-си сейчас очень значимая часть фигурного катания. С другой стороны, одними ультра-си тоже сыт не будешь. Мне кажется, должен быть баланс, и за четверными не должны пропадать вращения, скольжения и дорожки», – заявила в интервью «Матч ТВ» Муравьева.

Фигуристка добавила, что сейчас для того, чтобы выиграть на соревнованиях, нужно уметь делать абсолютно все. Это и четверные прыжки и остальные элементы фигурного катания.

Муравьева считает, что выступать без ультра-си достаточно тяжело. Только если кто-то из конкуренток ошибется, можно рассчитывать на попадание в тройку призеров или победу. Конкуренция в фигурном катании растет. Девочек, которые делают ультра-си становится все больше. Нельзя от них оставать.