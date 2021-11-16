Российская фигуристка Софья Муравьева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», рассказала о конкуренции в женском фигурном катании.

Муравьева считает Камилу Валиеву фигуристкой, в катании которой сочетаются все необходимые элементы. Она умеет делать четверные прыжки,, тройной аксель, разнообразные вращения и скольжения.

На вопрос о том, сможет ли Камила сделать прыжок в пять оборотов, Муравьева вспомнила слова еще одной фигуристки Александры Трусовой.

«Саша Трусова, кстати, хотела. Она и говорила – если все начнут прыгать четверные, я запрыгаю пятерные. Она, кстати, пробовала уже заходить в пятерной лутц на удочке», – заявила Муравьева.

Софья добавила, что пока Трусовой прыжок в пять оборотов давался тяжело.

Муравьева считает конкуренцию в женском фигурном катании высокой. Уже сейчас младшие девочки делают тройные прыжки.