В третий день итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев сыграл с представителем Германии Александром Зверевым. Матч завершился победой Медведева.

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.

Матч завершился непростой победой Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:7, 7:6.

За выход из группы с россиянином кроме Александра Зверева соперничают Хуберт Хуркач из Польши и Маттео Берритини из Италии.

В первом туре Даниил обыграл Хуберта Хуркача со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

В параллельной группе за выход в полуфинал соперничают Новак Джокович, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

Для попадания в 1/2 финала турнира теннисисты должны занять первые два места в группе.

Призовой фонд соревнований составляет 7 250 000 долларов.