Сборная России сыграла с национальной командой Фарерских островов в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года среди юношеских команд. Матч прошел в греческих Патрах и завершился победой россиян со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на пятой минуте. Забил форвард сборной России Эдуард Багринцев.

На 71-й минуте полузащитник Сергей Пиняев поразил ворота голкипера Фарерских островов, а через 8 минут оформил дубль.

На 84-й минуте четвертый гол сборной России забил нападающий Ярослав Гладышев, а в компенсированное время защитник Иван Савицкий установил итоговый счет (5:0).

Сборная России набрала 9 очков в 3 матчах. Команда занимает первое место в своей группе. Россияне уже обеспечили досрочный выход в финальный этап чемпионата Европы 2022 года.