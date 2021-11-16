Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева во встрече с немцев Александром Медведевым на Итоговом турнире АТР. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 7:6 в пользу Медведева.

«Даня играл чуть лучше Саши Зверева: у него был лишь один брейк-пойнт на своей подаче, который мог проиграть. Реально же игра могла закончиться еще в первом гейме второго сета», – заявил Тарпищев.

Президент ФТР добавил, что пока у Медведева не накопилась усталость, но Даниил начал нервничать в середине второго сета.

Победа, по словам Тарпищева, выглядит логично. Матч выиграл тот, кто имел преимущество в розыгрышах второго мяча и на своей подаче.

Президент ФТР считает, что Медведев должен выходить в полуфинал Итогового турнира АТР с первого места в группе.