Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата АТР. Турнир проходит в Турине.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 7:6 в пользу россиянина. Встреча получилась непростой. Матч шел 2 часа 35 минут. Медведев сделал 14 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт.

«Это один из тех матчей, которые я буду вспоминать. Когда ты выигрываешь на тай-брейке со счетом 8:6 » это не просто так. Это был потрясающий матч», – заявил Медведев.

Россиянин добавил, что поединок был очень сложным. Медведев сказал, что все матчи на этом турнире были тяжелыми, но он рад, что они сложились удачно.