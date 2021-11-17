Сегодня, 17 ноября, фигуристы выступят с ритм-танцем на пятом этапе Кубка России в Перми.

В первый день свои программы представят танцоры.

Соревнования юниоров начнутся в 11:00 по московскому времени. Спортсмены разделены на три группы. Первая закончит выступления в 11:30 по мск. Фигуристы из второй группы выступят с 11:30 до 12:00. Танцоры из третьей группы закончат прокаты в 12:30. В ней выступят лидеры соревнований Ирина Хавронина и Дарио Черезано.

Взрослые танцоры выйдут на лед в 12:45 по московскому времени. Всего в соревнованиях примут участие 7 пар. Они разделены на две группы. В последней выступят лидеры турнира Арина Ушакова и Максим Некрасов.

Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября 2021 года. Кроме танцоров в турнире примут участие спортивные пары, мужчины и женщины, выступающие в одиночном разряде.