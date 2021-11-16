Трехкратный призер Олимпийский игр Юлия Ефимова рассказала, что не ставит никаких целей кроме отбора на декабрьский чемпионат мира в Абу-Даби. Для этого ей нужно хорошо выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Юлия выиграла полуфинал на дистанции 50 метров брассом на первенстве страны в Северной столице. Она будет готовиться к финальному заплыву.

«Никаких целей кроме отбора нет. Постараться получить удовольствие и проплыть ближе к своим хорошим результатам, может даже лучшим. Я очень давно не выступала на короткой воде», – заявила Ефимова.

Пловчиха добавила, что в последний раз на чемпионате мира на короткой воде она выступала в 2011 году. Соревнования проходили в Дубае.

Юлии Ефимовой 29 лет. Она шесть раз побеждала на чемпионатах мира и завоевала семь золотых медалей на чемпионатах Европы.