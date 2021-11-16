10 ноября 2021 года скончался Александр Кашинцев, автор самого известного статистического сайта о сборной России по футболу — rusteam.permian.ru. Об этом на его странице сообщил его сын Илья.

По словам Ильи Кашинцева, причиной смерти стал коронавирус.

Александр Кашинцев долгие годы практически в одиночку вёл сайт, посвящённый сборной России. На портале можно найти данные обо всех матчах сборных царской России, СССР, СНГ и РФ, начиная с 1912 года, отчёты о них, информацию по каждому игроку, хотя бы раз надевавшему футболку сборной, а также перепечатки материалов по сборной с других ресурсов, в том числе с NVsport.

Последнюю запись Александр Кашинцев оставил 8 октября, написав на сайте: «К сожалению, и меня не миновала чаша сия, и с сегодняшнего дня я буду лечиться в стационаре… Так что какое-то время, обновляться сайт не будет. Надеюсь, продлится это недолго…»