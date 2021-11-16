Защитник СКА Микко Лехтонен получил травму нижней части тела и выбыл на длительный срок. Повреждение хоккеист получил 13 ноября в матче сборных Финляндии и Чехии на Кубке Карьяла.

Игрок из Финляндии заключил контракт со СКА по ходу текущего сезона. Он вернулся в Континентальную хоккейную лигу из клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Лехтонен сыграл в составе клуба из Санкт-Петербурга всего шесть матчей. Он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. В среднем финн провел на льду 30:04 минут.

По итогам девятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Микко признали лучшим защитником. Ранее он три раза попадал в символическую сборную в составе «Йокерита».

СКА идет на втором месте Западной конференции КХЛ. Команда отстает от «Йокерита» на одно очко.