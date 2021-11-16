Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о попадании в заявку сборной России на первые этапы Кубка мира в шведском Эстерсунде.

По результатам отборочных стартов Серохвостов попал в команду на Кубок IBU. Однако он заменил на Кубке мира Александра Поварницына, которому Международный союз биатлонистов запретил участвовать из-за отсутствия квалификационных баллов.

«По попаданию на Кубок мира особо нет никаких эмоций. Конечно, рад, что попал туда, но больше рад тому, что поем пиццу с Каримом Халили», – заявил Серохвостов «РИА Новости Спорт».

Серохвостов добавил, что мало читает про себя новости. Он не ощущает никакого давления со стороны СМИ и болельщиков. Даниил пообещал поработать над стабильностью в стрельбе.

Кубок мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.