Сегодня, 17 ноября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет восемь матчей.

Три встречи начнутся в 17:00 по московскому времени. Одновременно сыграют «Автомобилист» с «Нефтехимиком», «Металлург» примет «Амур», «Трактор» сыграет с «Сибирью».

В 19:10 начнется матч в Минске. Там местное «Динамо» примет «Северсталь» из Череповца.

В 19:30 начнутся еще четыре матча. «Куньлунь» примет «Авангард» в Мытищах, СКА сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге, ЦСКА примет «Динамо» в Москве, «Йокерит» сыграет с «Адмиралом» в Хельсинки.

В Западной конференции лидирует «Йокерит». Команда из Финляндии набрала 40 очков в 28 матчах. На Востоке первенствует «Металлург». Клуб из Магнитогорска набрал 47 баллов в 28 матчах.