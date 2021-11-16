Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР в Турине. Спортсмен поделился эмоциями после победы над Александром Зверевым.

Медведев – единственный теннисист в отборочной группе Итогового чемпионата АТР, который одержал 2 победы в двух матчах. В первом туре Даниил обыграл Хуберта Хуркача из Польши, а во втором одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева.

«Главное – я уже в полуфинале. В субботу я буду играть с кем-то из другой группы, все будут хотеть победить в этой игре, но плюс в том, что я знаю – я в полуфинале. У других этого еще нет», – заявил Медведев корреспонденту «Чемпионата».

В четверг, 18 ноября, Даниил Медведев сыграет третий матч группового этапа Итогового турнира АТР с итальянцем Янником Синнером.