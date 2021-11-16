Молодежная сборная России U-21 обыграла сверстников из Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Встреча прошла в Химках и завершилась победой россиян со счетом 1:0.

Счет на 60-й минуте матча открыл форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Передачу ему отдал полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев.

Россияне набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.

Испания идет на первом месте, опережая российскую команду по разнице мячей.

В следующем отборочном матче сборная России сыграет с Мальтой. Испания примет Литву. Обе встречи пройдут 25 марта 2022 года.

Финальная часть турнира пройдет с 9 июня по 2 июля 2023 года.