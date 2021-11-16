Сборная Сирии встречалась с национальной командой Ирана в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на в Аммане (Иордания) и завершилась разгромом иранской команды со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте форвардом сборной Ирана Сердаром Азмуном.

На 42-й минуте полузащитник Эхсан Хаджсафи забил второй гол, успешно реализовав пенальти.

На 89-й минуте хавбек иранской сборной Али Голизадех поставил точку в матче, забив третий гол.

В других отборочных матчах ЧМ-2022 в Азии Саудовская Аравия выиграла у национальной команды Вьетнама (0:1), ОАЭ одержали победу в матче с Ливаном (1:0), Южная Корея разгромила Ирак (3:0), Китай и Австралия забили по голу (1:1), а Оман проиграл Японии (0:1).