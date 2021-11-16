Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, сборные России U-19 и U-23 обыграли сверстников в отборочных матчах к ЧЕ-2023, Резцова и Казакевич попали в состав сборной России на первые этапы Кубка мира, в России введут Fan ID – самые интересные новости спорта 16 ноября в традиционном дайджесте NVsport.

Медведев досрочно вышел в плей-офф Итогового чемпионата АТР

Российский теннисист досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР. Он обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7, 7:6.

Сборная России U-21 обыграла Испанию в отборочном матче Евро-2023

Молодежная сборная России U-21 обыграла сверстников из Испании в матче отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч прошел в Химках и завершился победой россиян со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Пиняев забил дважды и помог сборной России U-19 обыграть Фарерские острова

Сборная России обыграла национальную команду Фарерских островов в матче отборочного турнира ЧЕ-2022 со счетом 5:0. Дубль оформил полузащитник Сергей Пиняев. Также отличились Эдуард Багринцев, Ярослав Гладышев и Иван Савицкий.

Казакевич и Резцова едут на Кубок мира: в СБР объявили состав сборной

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с окончательным составом женской команда на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. В состав основной команды вошли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Валерия Васнецова.

Биатлониста Поварницына не допустили на Кубок мира. Уже известно, кто его заменит

Александр Поварницын, которого ранее отобрали в основной состав сборной России на первые этапы Кубка мира, не сможет принять участие в соревнованиях. Он не набрал необходимого количества квалификационных очков. Вместо него на первые этапы поедет Даниил Серохвостов.

Госдума приняла закон о Fan ID. На внедрение потратят 773 млн рублей

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков Fan ID. В первую очередь его внедрят в чемпионате России по футболу. На внедрение системы потратят 773 миллиона рублей.