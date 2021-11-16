Американский теннисист, экс-первая ракетка мира Джим Курье высказался об игре россиянина Даниила Медведева.

«Я никогда ничего подобного не видел. Никогда не видел, чтобы такой высокий игрок так хорошо двигался по корту», – заявил Курье пресс-службе АТР.

Американец добавил, что Медведев обладает интересной комбинацией навыков. У него мощная подача и сильная защита. Курье отметил, что Даниил выделяется обороной. Он умеет так играть в защите, чтобы корт казался противнику маленьким.

«Он один из редких игроков, которые с короткого мяча могут вернуться назад, а не идти к сетке. Он выходит на заднюю, чтобы лишать соперника времени», – сказал Курье.

Американец отметил, что Медведев отлично поработал с тренером, убрав слабые места. Курье считает, что Даниил постоянно прогрессирует, победы приносят ему уверенности в себе.