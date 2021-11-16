Камал Идрисов, друг российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова рассказал о подробностях инцидента с наездом на полицейского. Письмо в адрес адвоката Александра Карабанова опубликовано в «Спорт-экспрессе».

Идрисов рассказал, что он наехал на сотрудников полиции по случайности. Он спешил, до его рейса оставалось меньше 45 минут. Камал с Усманом еще до вылета из аэропорта позвонили знакомым и попросили их извиниться перед полицейскими. Друзья предложили сотрудникам материальную компенсацию за свои действия.

«Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята, при следующей встрече, должны ему автографы», – написал Идрисов.

Друг Нурмагомедова заявил, что его действия нельзя квалифицировать как применение насилия в отношении представителя власти.