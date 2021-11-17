В Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир АТР. Сегодня, 17 ноября, российский теннисист Андрей Рублев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир АТР. Сегодня, 17 ноября, российский теннисист Андрей Рублев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Игра начнется после 16:00 по московскому времени.

На данный момент в активе обоих спортсменов по одной победе. Рублев в первом туре группового этапа одолел грека Стефаноса Циципаса, а Джокович оказался сильнее норвежца Каспера Рууда.

В третьем туре Рублев сыграет с Руудом, Джокович — с Циципасом.

В параллельную группу попали Даниил Медведев, Хуберт Хуркач, Маттео Берреттини и Александр Зверев. Медведев одержал две победы и гарантировал себе выход в плей-офф, а Берреттини снялся из-за травмы. Его заменит Яник Синнер.

Напомним, что действующим чемпионом турнира является Медведев.