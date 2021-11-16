Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о результатах матча отборочного турнира ЧЕ-2023 с Испанией. Россияне одержали победу со счетом 1:0.

«Нам было очень важно, чтобы ребята не стушевались, а старались выполнять правильные действия в атаке, в обороне, в прессинге в определенных зонах. Я считаю, нам это удалось», – заявил Галактионов «Матч ТВ».

Старший тренер «молодежки» добавил, что футболисты выполнили все установки на матч. Команда сыграла достаточно уверенно. Можно было реализовать больше моментов, но в целом игра удалась.

Сборная России U-21 набрала 15 очков и идет на втором месте в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧЕ-2023. Испания опережает россиян по разнице забитых мячей.