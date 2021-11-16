Сборная Украины прошла в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Подопечные Александра Петракова в заключительном туре одержали выездную победу над Боснией и Герцеговиной со счётом 2:0. Голами отметились Александр Зинченко (59-я минута) и Артём Довбик (79-я).

В параллельной игре Финляндия уступила дома Франции (0:2). Действующие чемпионы мира уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Украинцы не потерпели ни одного поражения в восьми играх, при этом шесть раз играли вничью. Команда набрала 12 очков и пробилась в «стыки», которые состоятся в марте 2022 года.

Напомним, что Россия также сыграет в стыковых матчах, но с Украиной команда не встретится из-за решения УЕФА разводить сборные.