В Европе завершился групповой этап отборочного турнира чемпионата мира-2022. По его итогам стали известны десять участников финальной стадии турнира и 12 команд, которые разыграют оставшиеся три путёвки.
В финальный раунд ЧМ-2022 вышли победители групп:
Сербия
Испания
Швейцария
Франция
Бельгия
Дания
Нидерланды
Хорватия
Англия
Германия
В стыковые матчи отправятся десять вторых мест:
Португалия
Швеция
Италия
Украина
Уэльс
Шотландия
Турция
Россия
Польша
Северная Македония
А также две лучшие команды Лиги наций из команд, не занявших в отборе первые два места:
Австрия
Чехия
Команды в стыках будут поделены на три подгруппы по четыре сборных. В каждой будут разыграны одноматчевые полуфиналы и финалы. Три победителя плей-офф получат право участия в ЧМ-2022.
Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс получат «посев», то есть будут хозяевами полуфиналов. Места проведения финалов будут определены жеребьёвкой.
Полуфиналы «стыков» пройдут 24-25 марта, финалы — 28-29 марта. Жеребьёвка состоится 26 ноября.
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