В Европе завершился групповой этап отборочного турнира чемпионата мира-2022. По его итогам стали известны десять участников финальной стадии турнира и 12 команд, которые разыграют оставшиеся три путёвки.

В финальный раунд ЧМ-2022 вышли победители групп:

Сербия

Испания

Швейцария

Франция

Бельгия

Дания

Нидерланды

Хорватия

Англия

Германия

В стыковые матчи отправятся десять вторых мест:

Португалия

Швеция

Италия

Украина

Уэльс

Шотландия

Турция

Россия

Польша

Северная Македония

А также две лучшие команды Лиги наций из команд, не занявших в отборе первые два места:

Австрия

Чехия

Команды в стыках будут поделены на три подгруппы по четыре сборных. В каждой будут разыграны одноматчевые полуфиналы и финалы. Три победителя плей-офф получат право участия в ЧМ-2022.

Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс получат «посев», то есть будут хозяевами полуфиналов. Места проведения финалов будут определены жеребьёвкой.

Полуфиналы «стыков» пройдут 24-25 марта, финалы — 28-29 марта. Жеребьёвка состоится 26 ноября.