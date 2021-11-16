Завершился групповой этап отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. По его итогам стали известны все возможные соперники России по стыковым матчам.

Как сыграла сборная России в отборе ЧМ-2022

Сборная России показала четвёртый результат из десяти вторых мест (16 очков в матчах с командами с первого по пятое место). Таким образом, подопечные Валерия Карпина вошли в число шести лучших сборных и при жеребьёвке будут «сеяными».

Кто возможные соперники России по стыкам

В число возможных соперников России по полуфиналу «стыков» входят:

Турция

Польша

Северная Македония

Австрия

Чехия

Первые три команды пробились в плей-офф со вторых мест, Австрия и Чехия — по итогам Лиги наций-2020/21.

Может ли Россия сыграть с Украиной

Сборная Украины в последнем туре вырвалась на второе место и будет в отборе «несеяной». Однако Украина не сможет сыграть с Россией, поскольку УЕФА при жеребьёвке разводит эти команды.

Как и когда будет жеребьёвка стыков

Жеребьёвка состоится 26 ноября в Цюрихе, начало — в 19:00 по московскому времени. В ней 12 команд образуют три «подгруппы», в каждой будут разыграны полуфиналы и финалы. По итогам противостояний будут разыграны оставшиеся три путёвки на ЧМ-2022.

Сколько будет стыковых матчей

Стыковых матчей будет два: один полуфинал и один финал. Хозяевами полуфиналов будут шесть лучших вторых мест по итогам отбора (включая Россию), места проведения финалов будут определены жеребьёвкой.

Когда будут стыковые матчи

Полуфинальные «стыки» пройдут 24-25 марта 2022 года, финалы — 28-29 марта 2022 года.

Когда будет чемпионат мира-2022

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории случай, когда турнир пройдёт не в летнее, а в зимнее время.