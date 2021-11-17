Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сообщил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии в январе 2022 года.

По информации издания Le Matin со ссылкой на слова спортсмена, теннисист принял решение не участвовать в этом старте турнира «Большого шлема». Точные причины неизвестны, но они определенно могут быть связаны со здоровьем игрока.

Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за новой операции на колене. Последний раз швейцарец появлялся на кортах Уимблдона-2021, где в четвертьфинале проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Далее игрок заявлял, что будет пропускать Открытый чемпионат США по состоянию здоровья.

Свою последнюю и третью операцию Федерер перенес в августе. Проблемы оставались у него с одним и тем же коленом. В процессе восстановления теннисист рассказывал, что все идет по плану, а он серьезно подходит к реабилитации.