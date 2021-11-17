Грузинская спортсменка смешанных единоборств Лиана Джоджуа больше не будет представлять UFC. Известно, что на это повлиял проигрыш Кортни Кейси.

Об увольнении 26-летней спортсменки из структуры UFC заявил журналист MMA Fighting Гильерме Круз. Он ссылается на людей, близких к ситуации.

«Как мне сообщили источники, Лиана Джоджуа — больше не боец UFC. Бывшая чемпионка Fight Nights Global в легчайшем весе выиграла в UFC лишь 1 бой из 4», – сообщил Круз на своей странице в Твиттере.

Напомним, на турнире UFC Vegas 42 13 ноября Джоджуа уступила американке Кортни Кейси по единогласному решению судей. Это был ее пятый проигранный бой при восьми победах. Ранее она провалила взвешивание и отдала сопернице 30 процентов своего гонорара.