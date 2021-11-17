Министерство здравоохранения РФ установило новые сроки действия QR-код для тех, кто заболел коронавирусом после пройденного курса вакцинации. Известно, что у этой группы людей они будут актуальны только в течение полугода.

По данным приказа Минздрава РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации, срок действия QR-кода сократится вдвое, до шести месяцев. Это правило будет относиться к тем, кто смог заразиться после получения двухкомпонентной вакцины. В других случаях электронные подтверждения будут работать в обычном порядке.

«QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события», – уточняется в документе.

Также приказ Минздрава утвердил новую форму справки о вакцинации против коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к прививкам. Сертификат на русском и английском языках появляется не позже трех дней после завершения курса.