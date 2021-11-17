Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об уровне игры Даниила Медведева. По его словам, спортсмен превзойдет серба Новака Джоковича в следующем сезоне.

Тарпищев считает, что россиянин проводит отличные матчи и отличается психологической стабильностью. По этим показателям он мог бы стать первой ракеткой мира уже в грядущем году.

«Для этого ему нужно как минимум выиграть Итоговый чемпионат и Australian Open. Сейчас все упирается только в количество очков, потому что Даня давно играет на уровне Джоковича и способен его превзойти», – цитирует Тарпищева Sport24.

Эксперт добавил, что игроку не стоит зацикливаться на первой строчке. Однако показать высокий результат он вполне может.

Напомним, в текущем сезоне Медведев является второй ракеткой мира. Сейчас он принимает участие в Итоговом чемпионате АТР в Турине. Ранее стало известно, что теннисист пробился в плей-офф соревнований.