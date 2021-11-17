Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала о своем непопадании в группу Этери Тутберидзе. Спортсменка знает причины отказа, но называет их секретом.

Сейчас фигуристка тренируется в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я была у нее на просмотре почти месяц – меня не взяли. На то были причины, мне их объяснили, но рассказывать о них не хотелось бы – это секрет. Но я не расстраиваюсь и все равно благодарю команду Этери Георгиевны», – приводит слова Муравьевой Матч ТВ.

Фигуристка отметила, что время в «Хрустальном» ей запомнилось трудными каждодневными тренировками. Тогда другие девочки из группы делали задания до того момента, пока оно не получалось.

Муравьева добавила, что с трудом выдержала такой темп, ведь была не очень стабильной. Позже ее приняли в Академию «Ангелы Плющенко», чему она очень рада.

Ранее спортсменка выступила на этапе Кубка России в Сочи. Она завоевала серебряную медаль, уступив только Софье Самоделкиной.