По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 36626 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 17 ноября выявлено всего 9 182 538 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,883 млн человек. Еще 259 084 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 17 ноября в Москве было выявлено 2 966 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2793 новых случаях. В Самарской области появилось еще 1785 человек, заболевших коронавирусом. Ситуация ухудшилась в столице, из топ-3 впервые выпало Подмосковье.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 15 человек.