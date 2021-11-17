Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу своей команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) в решающем туре отборочного этапа чемпионата мира-2022.

Украинцы заняли второе место в группе и попали в стыковые матчи.

Игрок отметил, что у всех футболистов сборной были мысли только о победе.

«У нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», – цитирует Бущана Tribuna.com, ссылаясь на эфир телеканала «Футбол 1».

Ранее определились все участники стыковых матчей. Жеребьёвка состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24-25 марта, а финалы — 28-29 марта.