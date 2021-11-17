Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свою форму перед первым этапом Кубка мира, а также оценила контрольные старты в Тюмени.

Спортсменка объяснила, что ей удалось быстро восстановиться после болезни. К тренировкам она приступила с 8 ноября.

«Как оцениваю форму? Когда мы узнаем, как выглядим относительно остальных, только тогда уже можно будет что-либо говорить. Но всё же понятно, что в начале сезона не пиковая форма», – цитирует Миронову «Тюменская арена».

Биатлонистка добавила, что контрольные старты – это возможность для проверки нынешнего состояния. В этот раз она не испытывала давления на этих соревнованиях.

«Тем не менее я хотела проверить себя, оценить… Вскоре мы уезжаем в Эстерсунд прямо из Тюмени. Но пока не знаю когда», – приводит слова Мироновой источник.

Напомним, спортсменка приняла участие в двух контрольных гонках, заняла первое и пятое место. Однако биатлонистка изначально была включена в состав по тренерскому решению.