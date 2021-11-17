Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход национальной футбольной команды в стыковые матчи чемпионата мира-2022. Политик поздравил игроков с началом борьбы за плей-офф.

Украинская команда накануне, 16 ноября, одержала победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и заняла второе место в своей группе отборочного тура.

«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся», – написал Зеленский на своей странице в Facеbook.