Американский сайт NBC Sports определил главного конкурента российской фигуристки Анны Щербаковой в текущем сезоне. Отмечается, что с ней будет сложно соперничать.

Издание выпустило материал, посвященный предстоящему этапу Гран-при в Гренобле (Франция). В нем авторы исключают реальных конкурентов спортсменки в борьбе за победу в этом году.

«Вообще говоря, главный соперник Анны Щербаковой — не фигуристка, а результат. Щербакова не исполняет тройной аксель и, скорее всего, будет стараться догнать Валиеву в любом соревновании», — отмечается в статье.

Авторы также выделили феноменальное выступление Камилы Валиевой на Гран-при Канады. По информации источника, Щербакова — единственная фигуристка в этом сезоне, кто отстал от нее меньше, чем на 30 баллов.

Напомним, соревнования во Франции состоятся с 19 по 21 ноября. На турнире выступят три российские одиночницы: Анна Щербакова, Алёна Косторная и Ксения Синицына.