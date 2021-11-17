Продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о возможности участия рэпера Моргенштерна в телевизионном проекте. По его словам, приглашение не исключается.

Авербух отметил, что на шоу зовут людей разных направлений с их собственными аудиториями. Он подтвердил, что продюсеры стараются приглашать максимально известных личностей.

«Конечно, я не против участия в «Ледниковом периоде» людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то», – цитирует Авербуха Sport24.

Специалист считает ледовую лексику цензурной. Тем самым он объясняет возможное отношение к высказываниям Моргенштерна на проекте.

В текущем сезоне «Ледникового периода» в шоу выступает Даня Милохин. Тиктокер катается с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.