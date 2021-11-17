В Перми стартует этап серии Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 17 ноября, дуэты представят свои ритм-танцы. Начало соревнований запланировано на 15:00 по московскому времени.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Спортсмены, представляющие выступления по программе КМС, появятся на льду первыми. Среди них будут лидеры соревнований Ирина Хавронина и Дарио Черезано. Ранее пара победила на этапе юниорского Гран-при в Гданьске в текущем сезоне.

Взрослые танцоры начнут прокаты по программе МС за ними. В соревнованиях примут участие семь пар, в том числе Арина Ушакова и Максим Некрасов.

Турнир пройдет с 17 по 21 ноября 2021 года. Кроме танцоров в нем примут участие спортивные пары, мужчины и женщины, выступающие в одиночном разряде.