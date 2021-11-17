Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала пост в социальной сети с обращением к болельщикам в первый раз после серьезной травмы бедра на Гран-при Японии.

Спортсменка поблагодарила всех фанатов за поддержку и отметила, что прочитала все сообщения. Также она отметила помощь близких людей.

«Спасибо большое моим родителям, друзьям. Благодаря их поддержке я чувствую себя очень хорошо сейчас. Спасибо за встречу, за приятные сюрпризы и подарки! Вы самые лучшие», – написала фигуристка в Instagram.

На опубликованном фото оказались цветы и подарки. О своем диагнозе спортсменка не упомянула в тексте.

Усачева получила травму на разминке перед выступлением в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Японии. Девушка не смогла приземлить тройной флип. Ее унесли со льда на руках.

Позднее источник в Федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что у Усачевой диагностирован «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».