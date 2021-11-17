Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков, которые принимали участие в матчах сборной России в отборе на чемпионат мира-2022.

Слова специалиста приводит «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Караваев сегодня только занимался полноценно, потому что он играл и поле очень тяжелое было – вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться», – сказал Семак.

Напомним, в ноябре сборная России провела два матча. Сначала подопечные Валерия Карпина обыграли команду Кипра с разгромным счетом 6:0, затем минимально уступили Хорватии — 0:1. Автором единственного гол стал российский защитник Фёдор Кудряшов, случайно отправивший мяч в свои ворота.

Из «Зенита» на сбор национальной команды были вызваны Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Данил Круговой.