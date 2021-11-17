Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 17 ноября, сыграет против немецкой команды «Альба» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча «Зенит» — «Олимпиакос» будет доступна здесь с 18:55 по мск.



Команды в последний раз играли между собой в прошлом сезоне, в марте 2021 года. Тогда матч закончился победой «Зенита» со счетом – 87:71.

В текущем розыгрыше Евролиги петербургский клуб идет на шестом месте. Сейчас их победная серия составляет три матча. Ранее они обыгрывали «Басконию», «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос».

Их соперник – один из аутсайдеров таблицы. «Альба» занимает лишь 15-ю строчку.