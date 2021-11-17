Хоккеист Леон Драйзайтль упрочил свой отрыв от капитана ХК «Вашингтон» Александра Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ.

Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз», где играет 26-летний центральный нападающий Драйзайтль. Матч состоялся в канадском городе Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Забить шайбы смогли следующие игроки «Виннипег Джетс»: Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Коннор, Адам Лаури, Марк Шайфли и Николай Элерс. Однако две шайбы хозяева льда все-таки пропустили — обе залетели благодаря лучшему снайперу НХЛ нынешнего сезона Леону Драйзайтлю.

На данный момент немецкий форвард имеет на своем счету 17 точных бросков и 33 набранных очка в 15 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Более того, забитые две шайбы помогли Леону значительно оторваться от известного капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в этой гонке.

К 17 ноября центральный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» имеет серьезный отрыв от Овечкина: в снайперской гонке россиянин держится на втором месте, отставая от Драйзайтля на пять голов. Также вместе с Овечкиным на второй строчке расположились Кайл Коннор из «Виннипега» и Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» — каждый успел забить по 12 голов.

36-летний Овечкин не смог забить в матче против «Анахайм Дакс» (игра завершилась со счетом 2:3). Зато Крайдер отправил шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:2), а Коннор как раз помог своей команде одержать победу в матче с командой Драйзайтля.